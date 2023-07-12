الفيضانات والأعاصير تضرب سوتشي والمناطق المجاورة في جنوب روسيا (فيديو)

شهدت منطقة سوتشي في جنوب روسيا مطلع الأسبوع الجاري كارثة طبيعية حقيقية أسفرت عن هطول أمطار غزيرة ترافقت بأعاصير بحرية وخلفت فيضانات جارفة.

غمرت المياه الشوارع في مدن سوتشي وتوابسي وجوبجا، وهطلت أمطار غزيرة طوال الليل يوم 10 يوليو، ما أسفر عن قطع الأوتوستراد الفيدرالي دون M-4 وطريق جوبغا - سوتشي في عدة مناطق من أدلر إلى الحدود مع جمهورية أبخازيا، وارتفع منسوب المياه إلى الطابق الأول من المنازل.

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وتشكلت صباح يوم 11 ثلاثة أعاصير فوق البحر في توابسي دفعة واحدة، وسقط البَرَد بحجم بيضة دجاجة في سوتشي. وبلغت الكمية الإجمالية للأمطار في فترة قصيرة من الزمن 80 ملم.

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وفي الليلة الماضية ضربت الأمطار الغزيرة منطقة توابسي المجاورة لسوتشي. وحسب وزارة الطوارئ تساقط 144 ملم من الأمطار هنا خلال ثلاث ساعات، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في أنهار نيتشيبسوخو وشابسوخو وديفان.

وغمرت كميات كبيرة من المياه شوارع قرى ليرمونتوفو ونيبوغ وتيومينسكي وأولجينكا وديفانوفكا.

وأبلغت السلطة المحلية السكان عن إعلان نظام الطوارئ في منطقة توابسي وأكدت أنها بدأت بإجلاء السكان من المناطق التي تعرضت للفيضان.

المصدر: نوفوستي