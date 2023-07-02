قديروف: الجيش الروسي يوقع بمجموعة تخريب لقوات كييف قرب كريمينايا ويقتل 6 منهم ويأسر 5 آخرين ـ فيديو

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أن الجنود الروس استهدفوا مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للواء الهجوم 95 من قوات الصاعقة الأوكرانية قرب كريمينايا، وأوقعوها بين قتيل وأسير.

وكتب رئيس جمهورية الشيشان الروسية ذلك في قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد، مبينا أنه تم في منطقة غابات سيربريانسكي بالقرب من كريمينايا، ضرب مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للواء الهجوم 95 من قوات الصاعقة الأوكرانية، حيث كللت الاشتباكات بالقضاء على 6 نازيين وأسر 5 آخرين.

ونشر قديروف مقطع فيديو يظهر فيه نائب قائد قوات "أحمد" الخاصة، إسماعيل أوخوتنيك، وهو يتحدث وبجانبه أحد الأسرى العسكريين من قوات كييف، حيث قال "الأخ العزيز إسماعيل غونشايف أوخوتنيك، نائب قائد قوات أحمد الخاصة تحدث مع الأسير ألكسندر فولوششوك"، كما أشار قديروف إلى أنه أن الرعاية الطبية اللازمة قدمت للأسرى المصابين.

المصدر: تاس