روسيا.. اشتباه بإصابة مواطن من توفا بالجمرة الخبيثة

تم نقل أحد سكان جمهورية توفا بجنوب شرق سيبيريا إلى المستشفى بسبب الاشتباه في الإصابة بالجمرة الخبيثة، وتم اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة في المنطقة.

وجاء في بيان أصدره مكتب المدعي العام في الجمهورية الجمعة 30 يونيو أن أحد سكان منطقة بارون-خمشيك في توفا نقل إلى مستشفى عاصمة الجمهورية كيزيل مع تشخيص أولي يشهد إصابته بالجمرة الخبيثة.

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وبحسب بيان النيابة العامة، فإن حصانا تابعا لأحد سكان قرية (بزيكتيغ خايا) ذُبح في أحد معسكرات رعاة الخيول الخميس 29 يونيو. وإثر ذلك نقل أحد المشاركين في هذه عملية الذبح إلى مستشفى المنطقة بعد تدهور الحالة الصحية.

وجاء في البيان:" وأظهر التشخيص الأولي أنه ربما يكون مصابا بالجمرة الخبيثة، وتم نقله إلى مستشفى الأمراض المعدية في مدينة كيزيل"، وأشار البيان إلى إجراء فحوصات مختبرية على مواطنين آخرين.

وأكد مكتب المدعي العام في منطقة بارون-خمشيك أن الفحوصات تم بمشاركة متخصصين من الإدارات المحلية في هيئة الرقابة الزراعية الروسية، فضلا عن خبراء الطب البيطري والرعاية الصحية.

وبناءعليه تم إعلان تدابير احترازية بشكل مؤقت في المنطقة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا