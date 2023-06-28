بوتين يعقد اجتماعا في داغستان لبحث قضايا السياحة

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا في داغستان اليوم 28 يونيو، لبحث قضايا التنمية السياحية في منطقة شمال القوقاز.

وأشار بيسكوف إلى أنه خلال الاجتماع، سيتم الاستماع إلى الخطاب الافتتاحي للرئيس، ومن ثم تقرير وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف حول تنفيذ المشاريع السياحية في منطقة شمال القوقاز، وتقرير وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف عن البنية التحتية للسياحة في المنطقة، وتقرير رئيس داغستان سيرغي ميليكوف عن تطوير البنية التحتية السياحية للجمهورية وتنفيذ خطة التنمية في مختلف المدن.

وشدد بيسكوف على أنه "سيكون هناك تبادل للآراء، وسيعقد الرئيس هذا الاجتماع في داغستان نفسها، حيث أنه سيصل إلى هناك في فترة ما بعد الظهر. من المقرر أن يجتمع الرئيس بشكل منفصل مع رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف".

وأكد بيسكوف إن الرئيس تواجد في الكرملين في صباح اليوم، وشارك في اجتماعات مغلقة، وأجرى أيضا محادثة هاتفية مع ملك البحرين حمد آل خليفة.

المصدر: نوفوستي