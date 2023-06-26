رفع قيود مكافحة الإرهاب في مقاطعتي موسكو وفورونيج

أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب إلغاء إجراءات مكافحة الإرهاب في مقاطعتي موسكو وفورونيج، التي استمرت يومين على خلفية محاولة التمرد المسلح من مجموعة "فاغنر".

وجاء في بيان اللجنة: "نظرا لعدم وجود تهديد لحياة المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم، قرر رئيس هيئة مكافحة الإرهاب رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي إلغاء إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو ومقاطعتها، وفي فورونيج ومقاطعتها اعتبارا من الساعة 09:00 الموافق لـ26 من يونيو 2023".

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه تم رفع جميع القيود المتعلقة بمكافحة الإرهاب في موسكو.

وفعّلت السلطات الروسية السبت الماضي إجراءات مكافحة الإرهاب في عدد من المقاطعات جنوب غربي البلاد، على خلفية دعوة مؤسس "فاغنر" للتمرد المسلح.

المصدر: نوفوستي