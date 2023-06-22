بوتين يضيئ شمعة أمام نصب "الأم الثكلى" بمناسبة يوم "الذكرى والحزن" (فيديو)

زار الرئيس فلاديمير بوتين متحف الحرب الوطنية العظمى بموسكو في الذكرى الـ82 لعدوان ألمانيا النازية ومحورها على الاتحاد السوفيتي، وأضاء شمعة أمام نصب "الأم الثكلى" في المتحف.

كما تجول الرئيس بوتين في المتحف، واطلع على عرضي "أوفياء للوصايا" و"معركة موسكو. النصر الأول!".

وتصادف اليوم الذكرى الـ82 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)، والتي انتهت بنصر ساحق للجيش الأحمر على جيوش ألمانيا النازية وحلفائها في دول المحور الأوروبي وجيش الإمبراطورية اليابانية.

ووضع بوتين إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول عند جدار الكرملين في موسكو، حيث رفات عظماء روسيا من المنتصرين على النازية وجيوشها.

المصدر: نوفوستي