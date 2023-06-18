بوتين: السلطات تحفز القطاع الصناعي لتطوير الطائرات بدون طيار

أشار الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الجزء المغلق من اللقاء مع المراسلين العسكريين، إلى أن السلطات الروسية معنية بتطوير إنتاج الدرونات والمسيرات الجوية داخل البلاد.

وقال الرئيس بوتين، خلال رده على طلب المراسل العسكري يفغيني بودوبني تقديم المزيد من الحوافز لمؤسسات الصناعة العسكرية لتهتم أكثر بتطوير طائرات بدون طيار، إن سلطات روسيا الاتحادية، تعمل في الوقت الراهن على تحفيز الصناعات العسكرية لتصميم وتطوير الطائرات بدون طيار.

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ويشار إلى أن الجيش الروسي، يستخدم بنجاح كبير خلال العملية العسكرية الخاصة الكثير من المسيرات الجوية، ومن بينها مسيّرات من طراز "لانسيت".

هذه المسيرات هي عبارة عن ذخيرة متسكعة، طورتها شركة ZALA الروسية التابعة لشركة "كلاشينكوف". وتم الكشف عنها لأول مرة في يونيو 2019 خلال المعرض العسكري "الجيش 2019" الذي أقيم في موسكو.

وتستطيع "لانسيت" إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى عدة عشرات من الكيلومترات، وتحمل، اعتمادا على نوع الهدف الذي يتم ضربه، حمولة قتالية تزن 3 أو 5 كيلوغرامات.

المصدر: نوفوستي