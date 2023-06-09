استطلاع .. غالبية الروس راضون عن عمل بوتين ويثقون به

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "الرأي العام"، أن غالبية الروس (76%) يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما قيم 77% من المشاركين في الاستطلاع عمله بإيجابية.

وفي إجابتهم عن سؤال عما إذا كان بوتين يعمل بشكل جيد أو سيئ في منصبه، أجاب 77% من الروس بأنه جيد، ويعتقد حوالي 12% أنه سيئ، ووجد نفس العدد صعوبة في الإجابة.

وأعرب 76% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم برئيس الدولة، و 15% لا يثقون، و 9% وجدوا صعوبة في الإجابة.

شارك في استطلاع الرأي الأسبوعي الذي أعدته "مؤسسة رأي المجتمع" 1500 شخص أعمارهم تفوق 18 سنة في الفترة 2-4 يونيو الجاري، بهامش خطأ لا يتعدى 3.6%.

المصدر: نوفوستي