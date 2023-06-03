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مقتل 5 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار روسيا

مقتل 5 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود خلال الـ 24 ساعة الماضية
Sputnik
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قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن القصف الأوكراني لأراضي المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وأضاف المحافظ: "تم تسجيل سقوط 18 قذيفة غراد على البيوت السكنية الخاصة في قرية سوبوليفكا. للأسف، توفي ثلاثة أشخاص - توفي رجلان على الفور متأثرين بجراحهما، وتوفيت امرأة في سيارة الإسعاف بعد إصابتها بشظية. وأصيب سبعة أشخاص بدرجات متفاوتة الخطورة - ستة منهم نقلوا إلى المستشفى، ورفض السابع دخول المستشفى".

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ووفقا للمحافظ، أطلقت القوات الأوكرانية في 2 يونيو، 371 قطعة من الذخيرة المختلفة على منطقة شيبيكينسكي، وتسبب ذلك بمقتل امرأتين، وأصيب ثمانية أشخاص، واحتاج ستة منهم إلى العلاج في المستشفى.

وذكر المحافظ أن مؤسسة صناعية في شيبكينو، تضررت نتيجة القصف. وفي المدينة لا توجد كهرباء أو مياه. في مدينة بيلغورود، تم تسجيل وقوع أضرار لحقت بإضاءة الشوارع في منطقة سوسنوفكا نتيجة لأعمال الدفاع الجوي. وسقطت قذيفتا مدفعية على قرية شيتينوفكا، وخمس أخرى على قرية نيتشايفكا.

المصدر: تاس

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