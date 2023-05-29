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الأمن الفدرالي الروسي يحبط شبكة إجرامية تستهدف شركات التأمين

أخبار روسيا

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تمكنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية من إحباط نشاط شبكة إجرامية منظمة كانت تستحوذ على الأموال من شركات التأمين عن طريق الاحتيال.

وتمكنت هذه الشبكة من الاستحواذ على أموال عن طريق تسجيل حوادث طرق وهمية في شمال القوقاز وجنوب روسيا.

وقد لاحظ جهاز الأمن الفدرالي ارتفاع أسعار بطاقات التأمين في كل من منطقة شمال القوقاز الفيدرالية والمنطقة الفيدرالية الجنوبية، ما أثار شبهات.

وتضم الشبكة موظفين في شركات التأمين، ومسؤولين في وكالات إنفاذ القانون في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية والمقاطعة الفيدرالية الجنوبية، ومؤسسات متخصصة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمركبات جراء حوادث السير، بالإضافة إلى أشخاص آخرين.

وقد حاول عناصر هذه الشبكة الفرار من الملاحقة القضائية إلى الخارج، لكن تم اعتقالهم نتيجة أنشطة البحث العملياتي في الوقت المناسب عند نقطة تفتيش فيرخني لارس الحدودية.

المصدر: تاس

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