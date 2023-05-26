سيول وعواصف مصحوبة بالمطر وحبات البرد الكبيرة تضرب روستوف الروسية (صور+فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا تظهر السيول والعواصف المصحوبة بحبات البرد الكبيرة التي ضربت مقاطعة روستوف في اليومين الأخيرين.

وحذرت وزارة الطوارئ الروسية يوم الخميس 25 مايو الجاري من أن أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد ورياح تصل سرعتها إلى 32 كلم/سا ستضرب منطقة روستوف خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت الوزارة إلى أن العواصف ستضرب المنطقة المذكورة وبعض المناطق الروسية المجاورة خلال يومي 26 و27 مايو الجاري، لذا يجب توخي الحذر واتباع قواعد السلامة العامة.

ويتوقع الخبراء أن تستمر أحوال الطقس السيئة في مناطق روستوف وباتايسك وشاختي والعديد من المناطق المجاورة لعدة أيام أخرى.

RT

المصدر: RT+ وكالات روسية