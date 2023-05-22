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اعتقال أحد سكان أورينبورغ كان يحضر لهجمات إرهابية بتوجيه من المخابرات الأوكرانية (فيديو)

أخبار روسيا

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 أفاد مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي، بأن رجال الأمن قاموا بالتعاون مع الشرطة باعتقال شاب من سكان منطقة أورينبورغ خطط لمهاجمة شعبة التجنيد وفرع الأمن في المنطقة.

وقال المصدر: "تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع رجال الشرطة، من منع وقوع عمل إرهابي في مدينة نوفوترويتسك. وبفضل التدابير الأمنية المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي من مواليد 1997 ، خطط وبتعليمات من المخابرات الأوكرانية، لتفجير وحرق محطة سكة الحديد نوفوترويتسكايا، وشعبة التجنيد في مدينة أورسك وفرع جهاز الأمن الفيدرالي هناك".

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وبعد تنفيذ هذه الجرائم، خطط الشاب البالغ من العمر 25 عاما، للفرار إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.

المصدر: تاس

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