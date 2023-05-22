اعتقال أحد سكان أورينبورغ كان يحضر لهجمات إرهابية بتوجيه من المخابرات الأوكرانية (فيديو)

أفاد مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي، بأن رجال الأمن قاموا بالتعاون مع الشرطة باعتقال شاب من سكان منطقة أورينبورغ خطط لمهاجمة شعبة التجنيد وفرع الأمن في المنطقة.

وقال المصدر: "تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع رجال الشرطة، من منع وقوع عمل إرهابي في مدينة نوفوترويتسك. وبفضل التدابير الأمنية المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي من مواليد 1997 ، خطط وبتعليمات من المخابرات الأوكرانية، لتفجير وحرق محطة سكة الحديد نوفوترويتسكايا، وشعبة التجنيد في مدينة أورسك وفرع جهاز الأمن الفيدرالي هناك".

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وبعد تنفيذ هذه الجرائم، خطط الشاب البالغ من العمر 25 عاما، للفرار إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.

المصدر: تاس