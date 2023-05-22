حادث مروري بمشاركة أفخم سيارة حكومية في روسيا

أفادت خدمات الطوارئ بالعاصمة الروسية باصطدام سيارة "Aurus" التي تحمل لوحات ترخيص حكومية بسيارة "فولفو" في وسط موسكو، مضيفة أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الخدمات: "صباح اليوم الاثنين وقع في منطقة تقاطع شارع بروسبيكت ميرا وحارة بولنيتشني حادث مروري بمشاركة سيارتين هما سيارة "Aurus" التي تحمل لوحات ترخيص حكومية وسيارة "فولفو". ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات".

وأضاف المصدر أنه لم يكن هناك ركاب داخل كلا السيارتين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تحديد الجهة المالكة للسيارة الحكومية.

من جهته نفى مصدر في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تقارير إعلامية مفادها أن سيارة البطريرك كيريل هي التي تعرضت لحادث مروري في موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المصدر قوله: "لا تتفق هذه التقارير مع الواقع. وفي الوقت الراهن تقترب سيارة "Aurus" التي تقل البطريرك كيريل من كاتدرائية المسيح المخلص".

المصدر: تاس