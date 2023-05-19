بوتين: روسيا تحتفظ بمكانة رائدة في سوق السلاح العالمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحتفظ بثبات بمكانتها كواحدة من الأطراف الرائدة في السوق العالمية للسلاح والمعدات العسكرية.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها بوتين اليوم الجمعة للعاملين في مجال التعاون العسكري التقني بين روسيا مع الدول الأجنبية، بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لإنشاء نظام الإدارة الحكومية لهذا التعاون.

وأضاف بوتين في برقيته، التي نشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني، أنه "رغم ضغوط العقوبات غير المسبوقة والمنافسة غير العادلة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية"، تقوم روسيا بتصدير "كميات ملموسة من المنتجات العسكرية"، كما أنها "تولي اهتماما مستمرا لتحديث مرافق الإنتاج، وبناء قدرات البحث والتطوير".

وأشار بوتين إلى أن نظام الإدارة الحكومية للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية "أصبح أداة مهمة للسياسة الخارجية الروسية".

المصدر: RT