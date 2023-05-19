عمدة موسكو سوبيانين ينوي الترشح مجددا لانتخابات المدينة عن "روسيا الموحدة"

أكد حزب "روسيا الموحدة" الحاكم أن عمدة موسكو الحالي سيرغي سوبيانين سوف يتقدم للترشح رئيسا لبلدية المدينة عن الحزب.

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جاء ذلك نقلا عن تصريحات لنائبة رئيس اللجنة التنفيذية لفرع "روسيا الموحدة" في موسكو لوكالة "نوفوستي"، حيث تابعت: "سيتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر حزبي سيعقد في المستقبل القريب".

وقد تولى سوبيانين رئاسة بلدية موسكو منذ 21 أكتوبر 2010، وأعيد انتخابه لولاية جديدة في 2018. قبل ذلك كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ورئيسا للإدارة الرئاسية وحاكما لمنطقة تيومين.

المصدر: نوفوستي