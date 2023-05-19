 
مباشر

عمدة موسكو سوبيانين ينوي الترشح مجددا لانتخابات المدينة عن "روسيا الموحدة"

أخبار روسيا

عمدة موسكو سوبيانين ينوي الترشح مجددا لانتخابات المدينة عن
Globallookpress Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc6g

أكد حزب "روسيا الموحدة" الحاكم أن عمدة موسكو الحالي سيرغي سوبيانين سوف يتقدم للترشح رئيسا لبلدية المدينة عن الحزب.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. أكثر من عشرين ألف مشارك في
بالفيديو.. أكثر من عشرين ألف مشارك في "نصف ماراثون" موسكو

جاء ذلك نقلا عن تصريحات لنائبة رئيس اللجنة التنفيذية لفرع "روسيا الموحدة" في موسكو لوكالة "نوفوستي"، حيث تابعت: "سيتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر حزبي سيعقد في المستقبل القريب".

وقد تولى سوبيانين رئاسة بلدية موسكو منذ 21 أكتوبر 2010، وأعيد انتخابه لولاية جديدة في 2018. قبل ذلك كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ورئيسا للإدارة الرئاسية وحاكما لمنطقة تيومين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تواصل توافد الزعماء العرب إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية (فيديو)