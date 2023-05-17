تحطم طائرة مسيرة في غابة بمقاطعة كالوغا الروسية

أعلن جهاز الطوارئ الروسي أنه عثر على حطام الطائرة المسيرة التي تحطمت في غابة بالقرب من قرية تاروتينو بمقاطعة كالوغا.

وأفاد جهاز الطوارئ بأنه تم إرسال حطام المسيرة إلى الجهات المختصة لفحصها وتحديد هويتها.

ووفقا للمعلومات الأولية، لم تكن المسيرة مزودة بذخيرة.

وفي وقت سابق ظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماع، تظهر حطام طائرة بدون طيار سقطت وانفجرت بالقرب من كالوغا.

تظهر الصور حفرة في الأرض في مكان سقوط المسيرة وكذلك شظايا معدنية.

المصدر: وكالات