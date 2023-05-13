قديروف ينفي شائعات حدوث اختراق من قبل قوات كييف ويحذر من "الأعمال المتهورة"

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الإشاعات التي تفيد بأن "تشكيلات مشتركة أوكرانية ناتوية" حققت اختراقات في خطوط الدفاع باتجاه كريمينايا.

كما وصف قديروف محاولات قوات كييف استعادة الأراضي التي تسيطر عليها قوات "أحمد" الروسية الخاصة بأنها "فشلت".

وبحسب قوله، ستؤدّي مثل هذه "الأعمال المتهورة" إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو سواء في القوات البشرية أو في المعدات.

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كما شدّد قديروف أيضا على أن مقاتلي إحدى أكثر وحدات الجيش الروسي فاعلية يعملون على حماية سكان دونباس.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية نفت يوم الخميس الماضي صحة التصريحات التي تداولتها قنوات تليغرام حول "اختراقات دفاعية" حدثت في أجزاء مختلفة من خط التماس، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تتوافق مع الواقع.

وقال في بيان أنه بحلول الساعة العاشرة مساء من يوم 11 مايو 2023، لا توجد عمليات نشطة جارية على محور كوبيانسك، موضحا أن المجموعة "الغربية" خلال النهار أوقفت أعمال ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية معادية.

المصدر: نوفوستي