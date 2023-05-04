الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة بدون طيار في مقاطعة فورونيج

قال محافظ مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف، إن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار فوق أراضي المنطقة.

وكتب المحافظ على قناته في تيلغرام: "في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشفت منظومة الدفاع الجوي في السماء فوق مقاطعة فورونيج، طائرة بدون طيار. تم اعتراض هذه المسيرة الجوية وتدميرها بنجاح".

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وشدد المحافظ على أنه، لم تقع أية إصابات أو دمار نتيجة لذلك، وأشار إلى أنه لا يوجد بتاتا ما يهدد حياة وصحة المواطنين في المنطقة.

وأكد ألكسندر غوسيف، على أنه يتابع شخصيا تطورات الوضع في المقاطعة باستمرار.

تم في بعض مناطق مقاطعة فورونيج، فرض المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي. ويفترض هذا النظام، قبل كل شيء، تعزيز عمل هيئات حماية القانون.

المصدر: نوفوستي