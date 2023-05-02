بوتين يصدر تعليماته بتحديد معايير مشاريع التنمية المستدامة في روسيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات والمعايير الخاصة بمشاريع التنمية المستدامة في روسيا.

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جاء ذلك فيما نشره موقع الكرملين من التعليمات ذات الصلة، حيث أصدر الرئيس تعليماته إلى الحكومة والبنك المركزي بوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات والمعايير الرئيسية لمشاريع التنمية المستدامة في روسيا بحلول 1 يونيو المقبل، مع مراعاة مبادئ السلوك التجاري المسؤول والتي تنص على دعم الدولة لأدوات التمويل لمثل هذه التنمية.

المصدر: نوفوستي