بالفيديو.. قديروف يختبر بنفسه بندقية قنص جديدة عالية الدقة

تلقى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بندقية قنص عالية الدقة من تطوير Bespoke Gun، ومدربي القنص في جامعة القوات الخاصة الروسية في الشيشان.

وقال قديروف الذي اختبر البندقية بنفسه: "لقد طور رجالنا، بقيادة أفضل قناصي العالم، أسلحة عالية الدقة. سنقوم أيضا بتجميع المركبات المدرعة. وفي المستقبل، نخطط للتطوير من أجل ضمان السلام والأمن في كل من المنطقة والدولة".

وقدم مصنعو الأسلحة 17 بندقية رماية عالية الدقة، بما في ذلك طراز جديد، لمركز التدريب بالجامعة، وسيتم إنتاجها تحت الشعار المشترك لجامعة "سبيتسناز" الروسية وBespoke Gun.

وقال اسلامبيك ارسانوكاييف، كبير مدربي القنص في الجامعة: "تلقينا العينة الأولى من RusBespoke. إنها بندقية قنص عالية التقنية وعالية الدقة. كل المفاهيم التي تم تطبيقها عليها تخصنا. لا يستخدم كل شخص في العالم هذه التقنية، لأنها بدائية غير مربحة، ولكن هنا قامت الشركة المصنعة بتطبيقها، واتضح أنها فعالة للغاية".

كما شاهد قديروف المرحلة الثانية من البطولة في الرماية العملية من المسدسات والبنادق. حيث يشارك أكثر من 80 رامِ من 11 منطقة في روسيا في المسابقة ويتنافسون في 12 تمرينا مختلفا.

المصدر: تاس