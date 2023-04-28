توسيع نطاق العسكريين الروس المسموح لهم بالمشاركة في بعثات حفظ السلام

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح لجميع العسكريين الذين اجتازوا تدريبات خاصة بالمشاركة في أنشطة بعثات حفظ السلام.

في السابق، وحدات حفظ السلام كانت تضم فقط عسكريين متعاقدين. الآن، بات بالإمكان لفئات أخرى من العسكريين أن تشارك بعد خضوعها لتدريبات خاصة طوعية، كما أن هذا يسري على المواطنين الذين يؤدون الخدمة العسكرية.

حماية الاتحاد الروسي من قرارات الهيئات الدولية

بالإضافة لذلك، تتضمن الوثيقة التي وقعها الرئيس تعديل قانون "الأمن" بحيث تخول الرئيس بحماية البلاد والمواطنين في حالة قيام هيئات أجنبية أو دولية باتخاذ قرارات غير قانونية أو في حال قيامها بأعمال تتعارض مع مصالح أو أسس النظام العام للاتحاد الروسي.

وفي هذا السياق أصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليمات بإدخال تعديلات على التشريع الذي يحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية على أراضي روسيا الاتحادية.

المصدر: تاس