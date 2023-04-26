تعيين قائد جديد لقوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين نائب قائد القوات البرية الروسية العميد ألكسندر لينتسوف، قائدا لقوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، بين أرمينيا وأذربيجان، خلفا للواء أندريه فولكوف.

وفي سبتمبر 2020 تجدد القتال في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان التي استولت على كامل الإقليم.

واستمر القتال حتى توقيع اتفاق السلام برعاية روسيا في الـ10 من نوفمبر، الذي نص على نشر قوات روسية لحفظ السلام تقف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الأراضي، وتحرير حركة التجارة والأفراد عبر ممر لاتشين بين الجانبين.

المصدر: نوفوستي