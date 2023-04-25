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مصرع طيار بتحطم مروحية إسعاف جوي في فولغوغراد الروسية

أخبار روسيا

مصرع طيار بتحطم مروحية إسعاف جوي في فولغوغراد الروسية
Sputnik
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تحطمت مروحية إسعاف جوي أثناء عودتها إلى قاعدتها في مقاطعة فولغوغراد بوسط روسيا، ما أدى إلى مقتل طيارها، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

وقالت الخدمة الصحفية للجنة الصحة بالمقاطعة في بيان لها: "تحطمت إحدى المروحيات التابعة لخدمة الإسعاف الجوي أثناء عودتها إلى القاعدة من دون أن يكون هناك ركاب على متنها".

وأضاف البيان أن الطيار "لقي مصرعه في موقع الحادث على الفور"، مشيرا إلى أن المروحية سقطت في منطقة غير مأهولة.

المصدر: "نوفوستي"

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