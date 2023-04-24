العثور على مسيرة جوية بمحرك أمريكي سقطت قرب نوجينسك بريف موسكو

قال مصدر أمني لمراسل "نوفوستي"، إن طائرة بدون طيار تزن حوالي 100 كيلوغرام سقطت قرب مدينة نوجينسك في مقاطعة موسكو.

وأشار المصدر، إلى أن هذه المسيرة الجوية كانت مزودة بمحرك احتراق داخلي أمريكي الصنع، ولم تكن تحمل أية ذخيرة.

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ونوه المصدر بأن الجهات الأمنية المختصة، تعمل في الوقت الراهن لتحديد تبعية هذا الدرون ومن أين انطلق والهدف الذي كان متوجها إليه.

وأضاف المصدر: "تم في مكان غير بعيد عن مجمع للعزب والبيوت الريفية، العثور على طائرة مسيرة خالية من الذخيرة والمتفجرات".

المصدر: وكالات