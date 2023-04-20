لافروف: روسيا تواصل تصدير الحبوب والأسمدة رغم "مساعدة" الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، ومنع عرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في كوبا: "ردا على جميع استفساراتنا يجيب موظفو الأمم المتحدة بأنهم يحاولون بذل كل ما بوسعهم وسيواصلون المحاولة، وذلك بعد 9 أشهر على إبرام هذه الصفقة".

كما شدّد أيضا على أن موسكو تجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة، إلا أن هذا لا يتم بفضل مساعي الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي