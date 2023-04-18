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الدفاع الروسية: نشر الغواصات النووية الاستراتيجية متعددة الأغراض في المحيط الهادئ (فيديو)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر الغواصات النووية الاستراتيجية متعددة الأغراض في المحيط الهادئ كجزء من عملية التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية لقوات أسطول المحيط الهادئ.

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جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في سياق التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ الذي تم تنفيذه بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، حيث تم نشر الغواصات النووية الاستراتيجية في المواقع المشار إليها، فيما تم ضمان خروج الغواصات النووية من نقطة القاعدة في كامتشاتكا بواسطة كاسحات الألغام البحرية لتشكيل سفن حماية المنطقة المائية للقوات في شمال شرق روسيا.

وقد تم إخفاء غطاء سحب الغواصات النووية من خلال تركيب حواجز من الدخان، وتم ضمان سلامة انتقالها من قبل الأفراد العسكريين التابعين لقوات مكافحة التخريب على قوارب عالية السرعة.

المصدر: RT

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