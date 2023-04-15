مقاتلات "ميغ-31" الروسية تعترض طائرة "إل-38" في إطار اختبار الجاهزية القتالية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن مقاتلات من نوع "ميغ-31 بي إم" تابعة لأسطول المحيط الهادئ نفذت طلعات تدريبية لاعتراض طائرة من نوع "إل-38" المضادة للغواصات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان أرفقته بتسجيل مصور، إن "مقاتلاتين اعتراضيتين من طراز ميغ-31 التابعة لأسطول المحيط الهادئ، اعترضتا أثناء قيامهما بمهمة قتالية للدفاع الجوي، طائرة معادية وهمية كجزء من اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات الدفاع الجوي".

وكعدو افتراضي قامت الطائرة المضادة للغواصات من طراز "إل-38" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، بالتحليق وحاولت الاقتراب من مفرزة من أسطول السفن من أجل قصفها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية