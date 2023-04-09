بيسكوف: بوتين دعا لوكاشينكو إلى شقته في الكرملين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى شقته في الكرملين.

ويشار إلى أن بوتين تحدث سابقا عن شقته، وذكر أنه دعا نظيره الصيني لزيارتها، حيث جلس الرئيسان "بجوار المدفأة لشرب الشاي وتبادل الحديث".

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما اذا كان بوتين دعا لوكاشينكو إلى شقته في هذه المرة ايضا: "نعم، وجه الدعوة في هذه المرة أيضا. وفقا لمعلوماتي دعاه لزيارة الشقة".

المصدر: نوفوستي