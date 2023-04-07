الدفاع الروسية: كييف ستستخدم جثث جنودها في تمثيل "مسرحيتها الكيميائية"

أكد مقر التنسيق بين الإدارات الروسية في أوكرانيا أن نظام كييف يعتزم استخدام جثث جنوده القتلى لتنفيذ استفزازه بمقاطعة سومي، واتهام الجيش الروسي باستخدام "أسلحة كيميائية".

وأشار المقر إلى أنه سيتم تسليم جثث وأشلاء جنود أوكرانيين قتلى من البرادات إلى مواقع تم تجهيزها لتصويرها من قبل وسائل إعلام غربية وأوكرانية، على أنها رفات جنود أوكرانيين "قتلوا بذخائر روسية مزودة بمواد كيميائية سامة".

وأضاف أنه سيتم معالجة موقع "الهجوم" والجثث بمادة سامة مما سيسمح لخبراء من الغرب بتأكيد "الأثر الكيميائي".

المصدر: RT