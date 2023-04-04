ريابكوف: لدى روسيا ما يضمن أمنها حتى بعد تعليق العمل بمعاهدة "ستارت"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن لدى موسكو إمكانيات إضافية لضمان أمنها بعد تعليقها العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3).

وقال ريابكوف في حديث لقناة "روسيا 24" إن المعاهدة "لم يتم إلغاؤها رسميا، وهي لا تزال موجودة على الورق، لكننا علقنا العمل به. وبالتالي حصلنا على إمكانيات إضافية لضمان أمننا في الظروف التي كان فيها الأمريكيون يستخدمون كل الإمكانيات لجمع المعلومات الإضافية عن مجالنا العسكري... وهذا لن يستمر بعد الآن".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير الماضي عن تعليق روسيا العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكنها لا تنسحب منها.

وطالبت روسيا بأن يكون من الواضح كيف ستؤخذ بعين الاعتبار الترسانات النووية لبريطانيا وفرنسا، قبل أن تعود إلى مناقشة مواصلة العمل بالمعاهدة.

المصدر: تاس