جولات الحافلة الرمضانية في جمهورية بشكورتوستان الروسية

تشهد عاصمة جمهورية بشكورتوستان أوفا جولة الحافلة الرمضانية ، بصفتها مسارا سياحيا جديدا في المدينة تم تفعيله ليعمل على مدار شهر رمضان المبارك كله.

وذلك طوال 3 أيام في الأسبوع، وبالتحديد الثلاثاء والخميس والسبت.

وخلال رحلة بالحافلة من الطابقين في عاصمة باشكيرتوستان، يتحدث الأساتذة من الجامعة الإسلامية الروسية في الجمهورية عن تطور الإسلام في عاصمة باشكورتوستان. كما يطلع الضيوف على الجزء التاريخي من المدينة ومعالمها الإسلامية.

islamnews.ru

وقال مدير مركز السياحة في بشكيرتوستان، روسلان يونوسوف:" نحن وضعنا برنامجا سياحيا خاصا يسلط الضوء على خصوصيات التطور التاريخي للإسلام في جمهوريتنا آخذا في الاعتبار أن غالبية سكان بشكيرتوستان هم المسلمون الذين يزورون المساجد ويحتفلون بأعياد إسلامية. ويمكنهم خلال الجولة السياحية الحضور في صلاة التراويح التي تقام في أقرب مسجد. وعلاوة على ذلك فإننا نوجّه إلى ضيوفنا بعد انتهاء كل رحلة سياحية مسائية، دعوة لتناول الإفطار في مقهى (إيفرين) بوسط مدينة أوفا".

المصدر: تاس