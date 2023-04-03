الصور الأولى للمشتبه بها في قتل المراسل الحربي الروسي بعد اعتقالها

تناقلت وسائل الإعلام صورا قالت إنها لداريا تريبوفا المشتبه بها في قتل المراسل الحربي الروسي فلادلين تتارسكي لحظة اعتقالها في شقة شمال مدينة سان بطرسبورغ.

وبحسب وسائل الإعلام، اقتحمت القوات الأمنية بعد عمليات التقصي الشقة التي كانت تستأجرها وتتوارى فيها شمال مدينة سان بطرسبورغ.

وذكرت مصادر أنه لحظة إلقاء القبض على المشتبه بها، قالت:"إنه تم خداعها والإيقاع بها ولم تكن تريد كل ذلك".

وأظهرت الصور محاولة الفتاة تغيير مظهرها، إذ ظهرت لحظة الاعتقال بشعر قصير كما زعمت بشرائها تذاكر إلى أوزبكستان.

وفي لحظات الاعتقال، قالت المصادر إنه كان يتواجد معها رجل، حيث تجري معه السلطات الأمنية حاليا تحقيقا موسعا.

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وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أفادت بإلقاء القبض واعتقال المشتبه بها.

وقال مصدر في وزارة الداخلية، إن عملية إلقاء القبض واعتقال المشتبه بها كان مخططا لها بدقة.

وأشار إلى تواصل عمليات البحث والتقصي عن المتورطين في التفجير، وكيفية حصولهم على المتفجرات.

وقالت وسائل إعلام إنه تم القبض على المشتبه بها في شقة مستأجرة بحي فيبورغسكي في سان بطرسبورغ.

المصدر: RT