الحكومة الروسية تناقش منح الشركات حق استخدام الوسائل التقنية لحماية منشآتها من المسيّرات

تناقش وزارة التحول الرقمي الروسية إمكانية تشريعية لمنح الشركات الكبيرة الحق في استخدام الوسائل الإلكترونية لحماية منشآتها من الطائرات المسّيرة.

وقال متحدث لوكالة "نوفوستي": "وزارة التحول الرقمي تناقش إمكانية تشريعية لمنح الشركات الكبرى الحق في استخدام وسائل الراديو الإلكترونية لمنع تشغيل المركبات غير المأهولة من أجل حماية منشآتها".

وفي نهاية فبراير، قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن طائرة مسيّرة سقطت بالقرب من قرية غوباستوفو في منطقة كولومنا الحضرية، وكان المستهدف على الأرجح البنية التحتية المدنية، ولم يتم إصابته.

وأوضحت خدمات الطوارئ في وقت لاحق، أن عبوة سقطت من المسيّرة بالقرب من محطة توزيع غاز.

وفي مارس، أفاد حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز، أن طائرة مسيّرة أوكرانية هاجمت أراضي محطة ضخ النفط في نوفوزيبكوف، والتي تعد جزءا من البنية التحتية لخط أنابيب النفط "دروجبا".

المصدر: نوفوستي