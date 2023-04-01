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قديروف يقلّد رئيس "لجنة التحقيق الروسية" أعلى وسام في جمهورية الشيشان

أخبار روسيا

قديروف يقلّد رئيس
Sputnik
رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين
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منح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين "وسام أحمد قديروف" في العاصمة الشيشانية غروزني.

وكتبت وكالة "نوفوستي": مقابل الخدمات المميّزة التي تم تقديمها لجمهورية الشيشان وعلى المساهمة الشخصية في مكافحة الجريمة وتعزيز إنفاذ القانون وفرض النظام، مُنح ألكسندر إيفانوفيتش باستريكين وسام قديروف."

من جهته، منح باستريكين الرئيس قديروف ميدالية البسالة والشجاعة.

يشار إلى أنه في يوليو من العام المنصرم، أعلن رمضان قديروف أنه حصل على وسام "ألكسندر نيفسكي" بمرسوم رئاسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT

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