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شويغو يمنح وسام "النجمة الذهبية" لعدد من العسكريين المشاركين في العملية الخاصة

أخبار روسيا

شويغو يمنح وسام
RT
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منح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وسام "النجمة الذهبية" وعددا من الجوائز الأخرى لعدد من العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم السبت، إن "وزير الدفاع سيرغي شويغو، منح العسكريين ميداليات النجمة الذهبية وجوائز أخرى من الدولة في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية".

وخلال مراسم تسليمه الأوسمة والجوائز قال شويغو: أتفهم أن الأمر صعب ومعقد، وأنتم (العسكريون) تنجزون مهامكم وتؤدونها بشرف وكرامة".

المصدر: تاس

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