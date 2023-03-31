يعتبر نافذا مع بداية 2024.. مرسوم باستبعاد "منطقة الحظر" بعد حادثة محطة تشيرنوبيل

خططت الحكومة الروسية باستبعاد المنطقة التي كانت تحت مسمى "منطقة الحظر" في أعقاب كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، من أراضي روسيا الاتحادية خلال العام 2024.

وجاء في نص المرسوم: "يتم الاعتراف بانتهاء صلاحية مرسوم حكومة روسيا الاتحادية المؤرخ في 8 أكتوبر 2015 برقم 1074"، بخصوص الموافقة على قائمة البلدات الواقعة داخل حدود مناطق التلوث الإشعاعي بسبب كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية."

إقرأ المزيد

وذكر المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، أن القرار الجديد يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2024".

هذا ولا تشمل قائمة البلدات الجديدة 4 بلدات في مقاطعة بريانسك، والتي كانت تقع في منطقة الاستبعاد.

إلى ذلك، تم تخفيض عدد البلدات في منطقة بريانسك الواقعة في منطقة "إعادة التوطين" من 25 إلى 11 بلدة.

كما تختلف منطقة "إعادة التوطين" عن منطقة الاستبعاد من حيث أنه بعد خفض مستويات الإشعاع إلى مستويات مقبولة، سوف يتمكن السكان من العودة إلى المناطق السكنية.

وفي الوقت نفسه، تم تخفيض عدد البلدات التي وقعت في مناطق أخرى من التلوث الإشعاعي بعد الحادث في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

المصدر: تاس