لافروف: عواقب بدأت تضرب اقتصاد أوروبا بعد تخليه عن الغاز الروسي الرخيص

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول أوروبا تتلمس فقدان اقتصاداتها لمزاياها التنافسية نتيجة تمويلها أوكرانيا، وإجبارها على التخلي عن الغاز الروسي الرخيص، وتراجع التصنيع.

وصرّح لافروف بذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الكوبية "برينسا لاتينا"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ترى ما يحدث لاقتصاداتها في الحالة التي تضطر فيها إلى تقديم التمويل ليس فقط للنزاع في أوكرانيا، وإنما أيضا للحياة اليومية في هذا البلد، وذلك بسبب عدم قدرة نظام كييف على التعامل مع هذا الواقع والقيام بشيء في هذا المجال."

وأضاف: "تفقد أوروبا مزاياها التنافسية، حيث أن القارة، التي استغنت عن الغاز الروسي الرخيص تقترب حاليا من تراجع مستوى التصنيع فيها، إذ تغادر الأعمال الأوروبية فيها إلى الولايات المتحدة."

وأردف قائلا: "كل هذا لن يذهب سدى. لقد بدأت إعادة تقييم كل ما يجري، بما في ذلك في أذهان السياسيين الأوروبيين. فإذا كان هناك سياسيون لم يجر شيء في أذهانهم حتى الآن، فأنا مقتنع بأن شعوب أوروبا سوف تذكر ذلك وسيشعرون بقسوة بالواقع".

المصدر: تاس