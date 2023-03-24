بعد اعتقال والديهما.. طفلتان من أوديسا الأوكرانية تنتقلان إلى أقاربهما في روسيا (فيديو)

بعد أن اعتقل والدا فيكتوريا (12 عاما) وديانا (7 أعوام) من سكان مدينة أوديسا الأوكرانية بتهمة العمالة لروسيا، انتقلت الشقيقتان إلى روسيا، حيث تعيش خالتهما وجدتهما.

جاء ذلك بعد أن توجهت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، إلى نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس بطلب نقل الطفلتين، اللتين لم يعد لهما من يرعاهما في أوكرانيا، إلى أقاربهما في روسيا.

وعملية لم شمل الأسرة هذه أسهمت في إنجازها وزارة الخارجية الروسية، وسفارتا أرمينيا ومولدوفا، إضافة إلى السلطات المحلية في عدد من المناطق الروسية.

وبموجب الاتفاق مع الطرف الأوكراني عاد طفلان آخران إلى أراضي أوكرانيا.

المصدر: RT