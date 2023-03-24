استطلاع: أكثر من 79٪ من الروس يثقون في بوتين

دلت نتائج استطلاع للرأي العام نفذه مركز "دراسة الرأي العام لعموم روسيا" (فتسيوم)، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79.3٪ من المواطنين.

وتبين من نتائج الدراسة، أن 77٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، يوافقون على عمل الرئيس الروسي.

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وتؤكد الدراسة أن 79.3٪ من الروس أعربوا عن ثقتهم المباشرة بالرئيس بوتين، بينما لم يوافق على ذلك 16.7٪ من المشاركين في الاستطلاع.

وقال77٪ من المواطنين إنهم يوافقون على نشاط وعمل الرئيس الروسي، بينما أعلن 14.2٪ عن رفضهم لذلك.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 19 فبراير 2023 وشارك فيه 1.6 ألف شخص فوق سن 18 عاما.

المصدر: نوفوستي