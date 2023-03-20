روسيا.. اعتقال رجلين يشتبه بإضرامهما النار في خطوط السكك الحديدية بالقرب من ساراتوف ( صور + فيديو)

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، رجلين حاولا تخريب خطوط السكك الحديدة بالقرب من مدينة ساراتوف.

وأوضح جهاز الأمن، أن الرجلين أضرما النار في غرف التحكم التابعة لخطوط السكك الحديدية بالقرب من ساراتوف، ما تسبب باحتراق أجهزة الإنذار، وأجهزة التحكم بقوافل السكك.

وأضاف جهاز الأمن، أن أحد المشتبهين في الـ 55 من العمر، وشريكه في الـ 42، وقد يواجهان حكما بالسجن يصل إلى 5 أعوام.

يذكر أن الحادث وقع يوم الأحد الماضي الـ 16 من مارس الجاري، بالقرب من مدينة ساراتوف، بين قريتي موقع تروفيموف وزورينسكي.

المصدر: RT