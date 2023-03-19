روسيا ستساعد إفريقيا لتصبح قطبا قويا على المسرح الدولي

قال سفير المهمات الخاصة لوزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا أوليغ أوزيروف أن القارة ستتحول إلى قطب قوة قوي على الساحة الدولية في المستقبل المنظور

وعلق أوزيروف، متحدثا في لقاء الطاولة المستديرة في إطار المؤتمر البرلماني الدولي الثاني"روسيا - إفريقيا" حيث قال: "القارة الإفريقية تمثل قوة صاعدة ستصبح ذات أهمية متزايدة في العالم الجديد".

وأضاف: "نحن نعني أنها تستعد لمرحلة جديدة تماما من تطورها، حيث سيتم الجمع بين عمليتين رئيسيتين. عملية تعزيز السيادة الوطنية، وهنا تقف روسيا تماما إلى جانب أصدقائنا الأفارقة، لأننا مهتمون بأن يكون لكل بلد صوت مستقل، لا يخضع للإملاءات الخارجية ويتطور بشكل مستقل، والبعد الثاني هو عمليات التكامل في القارة الإفريقية".

وأضاف أوزيروف "نحن مقتنعون بأن هاتين العمليتين المتكاملتين ستقودان إلى حقيقة أن إفريقيا ستتشكل في المستقبل المنظور، لتصبح قطبا قويا على المسرح العالمي. ونحن مهتمون بالتأكيد، أولا، بالمساعدة في إنشاء هذا القطب، وثانيا، في اكتساب صديق موثوق وهي الدول الإفريقية".

المصدر: ريا نوفوستي