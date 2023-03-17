القائد العام للبحرية الروسية: جميع غواصاتنا يمكن تسليحها بصواريخ "كاليبر"

أعلن القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، بأنه من الممكن تسليح جميع الغواصات الروسية، بما في ذلك الغواصات الإستراتيجية، بصواريخ من طراز "كاليبر".

وقال: "تم إجراء تجارب صواريخ كاليبر على غواصات من الجيل الثاني، واليوم يمكن تسليح جميع الغواصات النشطة تقريبا بما في ذلك الغواصات الاستراتيجية".

ووفقا له، فإن الخطوة التالية هي تجهيز الغواصات بأسلحة صاروخية فرط صوتية، وقال: "لا يشك أحد في أننا سنفعل ذلك".

وتعمل صواريخ "كاليبر" مع غواصات غير نووية، ومتوفرة في أساطيل البحر الأسود والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى الغواصات النووية متعددة الأغراض، واستخدمت الغواصات صواريخ "كاليبر" مرارا وتكرارا على أهداف أرضية للمسلحين في سوريا وخلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وسبق أن أجرت الغواصة النووية "سيفيرودفينسك"، الاختبارات الأولى للصاروخ فرط الصوتي من طراز "تسيركون".

المصدر: تاس