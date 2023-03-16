بوتين: رواد رجال الأعمال لا يخفون أصولهم في الخارج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رواد الأعمال المسؤولين، الجديرين بالثقة لا يخفون أصولهم بالخارج، ولا يفصلون أنفسهم عن قضايا منطقتهم، ويستثمرون في التنمية ورفاهية المحيطين بهم.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس لمؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، اليوم الخميس، حيث تابع بوتين: "إننا نرى اليوم أمثلة على مثل هذه المواقف الجديرة من أوساط الأعمال التجارية، بوصفها مهمة رفيعة لرجل الأعمال الذي يهتم بالظروف التي تعمل فيها شركاتهم وأفرادهم ومتخصصوهم، ويوجهون مواهبهم في تنظيم المشاريع، وتلك هي الموهبة حقا".

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ووفقا له، فإن رجال الأعمال المسؤولين يهتمون برفاهية موظفيهم وعائلاتهم، إلى جانب السلطات الإقليمية، ويخصصون الأموال للطرق والمستشفيات والمرافق الرياضية والثقافية.

وقال الرئيس: "باختصار، أن تجعل حياة كل شخص حولك أفضل، حيث يجب أن يكون هناك المزيد من مثل تلك المبادرات التي تعود بفوائد حقيقية على الأشخاص، ويجب أن تكون مثل هذه المشاريع مثيرة للاهتمام، وبالطبع مربحة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وكذلك للكيانات الفدرالية في البلاد، إذا ما تم تنفيذ مثل هذه المشاريع بالتنسيق معها".

وشدد بوتين على أن الدولة، من جانبها، ستدعم بكل طريقة ممكنة الأعمال المسؤولة، وأولئك المستعدين للقتال من أجل أعمالهم، ومن أجل رفاهية فرق عملهم، ومن يعملون من أجلهم، ومن أجل الخير، ولمصلحة جميع المواطنين الروس.

المصدر: نوفوستي