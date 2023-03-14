شويغو يزور شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" ويوعز بمضاعفة إنتاج الذخائر عالية الدقة (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أوعز إلى المؤسسات ذات العلاقة بمضاعفة حجم إنتاج الذخائر عالية الدقة.

وذكرت الوزارة، أن شويغو ترأس اجتماع عمل، عقد في إحدى المؤسسات الصناعية العسكرية بريف موسكو، مع إدارة شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، وحضره رؤساء الإدارات ذات العلاقة في وزارة الدفاع.

وتحقق الوزير خلال اللقاء، من سير تنفيذ طلبية الدولة العسكرية، واطلع على العملية التكنولوجية وخطوط الإنتاج، وكذلك على أحدث الأسلحة التي تم إطلاقها في الإنتاج.

وأضافت الوزارة في بيانها: "أوعز الوزير للشركة القابضة المذكورة بمضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة".

وقال الوزير: "هذه الشركة تملك كل ما يلزم لتحقيق لذلك، الكادر العالي التأهيل والقدرات الإنتاجية. هذه المهمة صارمة ولكنها قابلة للتنفيذ".

ونوه بأن ما تنتجه هذه الشركة وما يوجد لديها من نماذج متقدمة قيد التطوير، لا يوجد لدى جيوش الدول الأخرى.

وامتدح الوزير شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، وأكد أنها تنفذ بشكل لائق طلبية الدولة العسكرية.

ويشار إلى أن "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، هي شركة مختصة في تصميم وإنتاج وتوريد الصواريخ المضادة للسفن والمضادة للرادار والمتعددة المهام والمخصصة لاستخدامها في الطائرات والسفن الحربية والبطاريات الساحلية.

وتضم هذه الشركة القابضة 39 شركة ومؤسسة إنتاجية.

المصدر: نوفوستي