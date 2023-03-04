إعجاب عالمي بمحطات مترو موسكو الجديدة.. عمل فني واندماج مثالي للتاريخ والحداثة والهندسة المعمارية

جرى افتتاح الخط الدائري الكبير بالكامل لمترو موسكو، وهو أطول خط مترو دائري في العالم، يربط جميع الفروع السابقة والمستقبلية.

وجرى افتتاح محطات "مارينا روشا" و "ريجسكايا" و "سوكولنيكي" و "تيكستيلشيكي" و "بيتشاتنيكي" و "ناجاتينسكي زاتون" و "كلينوفي بوليفارد" و "كاشيرسكايا" و "فارشافسكايا".

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وتتمتع المحطات الجديدة بجمال وراحة نفسية وبأعلى درجات الهندسة.

وجرى تزويد الخطوط الجديدة بقطارات حديثة مريحة ذات أبواب واسعة ومنافذ شحن ولوحات باللمس.

وكتب أحد رواد التواصل الاجتماعي من فرنسا "لطيفة جدا ونظيفة، وليس مثل بلدنا! تحية من فرنسا"، فيما كتب آخر "مترو أنفاق جميل. الجو هنا أفضل مما هو عليه في مترو أنفاق طوكيو"، في حين كتب ثالث من بولندا "إنه عمل فني.. اتحاد مثالي للتاريخ والحداثة والهندسة المعمارية والفن. إنه نظيف وآمن. أنا معجب جدا" بالمحطات الجديدة.

وكتب متابع من أمريكا "انفوجرافيك"جميل جدا، على عكس المدن الأمريكية.. مذهل للغاية! في نيويورك نركب مترو الأنفاق مع الفئران. قطاراتنا تخرج عن مسارها طوال الوقت. والأهم من ذلك، أن حكومتنا ليست مهتمة بإنفاق الأموال على شعبها، ولكنها تحب إيذاء البلدان الأخرى".

المصدر: نوفوستي