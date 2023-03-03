واشنطن تدرج 6 شخصيات روسية على لائحة العقوبات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 مواطنين روس، بينهم نائب وزير العدل وقضاة وموظفون في لجنة التحقيق الروسية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، أن القائمة السوداء الجديدة تتضمن نائب وزير العدل أوليغ سفيريدينكو، وقاضية "محكمة باسماني" – في العاصمة موسكو- إيلينا لينسكايا، والمحقق في القضايا ذات الأهمية الخاصة، للجنة التحقيق أندريه زاداتشين.

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يشار إلى أن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أكد في وقت سابق أن العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا على روسيا، طائشة ولن تؤدي إلى تخلي موسكو عن سياستها المستقلة.

وأضاف: "يوم 24 فبراير، شهد العالم وكما في السابق دفعة جديدة دورية من العقوبات الاقتصادية والشخصية الطائشة ضد روسيا ومواطنيها. يريدون أن نعاني مرة أخرى. هل هناك حقا من يعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن تحقيق تخلي بلادنا عن سياستها المستقلة، وتخليها عن المسار المختار لبناء عالم متعدد الأقطاب على أساس مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ؟".

وقال أنطونوف: "يواصل الجيش الروسي بثقة تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه في حماية الوطن. ولن تفلح واشنطن مع حلفائها بخنق روسيا بالعقوبات".

المصدر: تاس