الأمن الروسي يعتقل شخصين بتهمة "تمويل هيئة تحرير الشام وداعش" في تتارستان

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اثنين من مواطني قازان، عاصمة تتارستان، للاشتباه في قيامهما بتمويل أنشطة منظمات إرهابية.

وبحسب بيان جهاز الأمن الفدرالي: "تم اعتقال اثنين من مواطني قازان فيما يتعلق بتمويل أنشطة تنظيمي داعش وتحرير الشام الإرهابيين".

وبحسب التحقيق، فإن المتهمين يرسلان الأموال بانتظام إلى بطاقات بنكية يستخدمها أعضاء التنظيم الإرهابيين الدوليين "داعش" و''هيئة تحرير الشام"، بقصد تمويلهما.

وفتح تحقيق جنائي ضد المتهمين اللذين تم اعتقالهما بموجب الجزء 205.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي "المساعدة في الأنشطة الإرهابية".

وأقرت المحكمة العليا في روسيا في ديسمبر 2014 "داعش"، وهيئة تحرير الشام في يونيو 2020، كمنظمتين إرهابيتين.

المصدر: كوميرسانت، إزفيستيا