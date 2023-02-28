بيسكوف: بوتين يتلقى معلومات حول العملية العسكرية الخاصة من مصادر لا يمكن تصورها

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم كثيرا من الأدوات للحصول على المعلومات حول العملية العسكرية الخاصة ويتلقاها من مصادر مختلفة.

وقال بيسكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية نشر اليوم الثلاثاء: "بالطبع، كل المعلومات موضع دراسة. يتلقى بوتين دائما المعلومات من عدة مصادر حول نفس الموضوع، وذلك عبر الوزارات والأجهزة ووسائل الإعلام والمنظمات العامة، وعبر العديد من القنوات الأخرى التي لا يمكنكم حتى تصورها".

وتابع: "يستخدم بوتين أدوات متعددة للحصول على المعلومات من الميدان كما يقال".. وبالتالي، في كل مرة تتوفر لديه صورة عن جميع أطياف الآراء والمواقف، وهو أمر يزداد أهمية في فترة العمليات الخاصة".

المصدر: "نوفوستي"