وفاة الكاتب السياسي والصحفي الروسي غليب بافلوفسكي

أفادت وسائل الإعلام بوفاة الكاتب السياسي والصحفي الروسي غليب بافلوفسكي عن عمر ناهز 72 عاما.

وذكرت أن بافلوفسكي، مؤسس مدير والمالك المشارك لصندوق "السياسة الفعالة" منذ عام 1995، توفي بعد معاناة طويلة وشديدة من مرض عضال.

وجرى الإبلاغ عن وفاة بافلوفسكي عبر قناته على تيلغرام، حيث تم القول إنه توفي يوم أمس- 26 فبراير، في مأوى "الهوسبيس الأول" بموسكو.

وجاء في الخبر: "يعرب أقارب وأصدقاء غليب بافلوفسكي عن عميق امتنانهم لكل من دعمنا وساعدنا طوال هذه الأشهر الطويلة من المعاناة والآلام".

ولد الفقيد في 5 مارس عام 1951 في أوديسا، وانتقل للعيش في موسكو في نهاية عام 1985.

في 1991-1992، شغل غليب بافلوفسكي منصب نائب رئيس مجلس إدارة دار النشر "كوميرسانت"، وفي 1994-1995 كان مؤسسا ومحررا للمجلة الحولية "حدود السلطة"، وفي 1995-1996 ، كان مؤسس ورئيس تحرير مجلة " سريدا" (الوسط). ومن أكتوبر 2005 إلى أبريل 2008، اشرف على برنامج "السياسة الحقيقية" على قناة "إن تي في" التلفزيونية.

ويشار إلى أن صندوق "السياسة الفعالة"، شارك في الحملة الانتخابية لفلاديمير بوتين في عام 2000. وشارك بافلوفسكي كذلك في ترتيب الحملة الانتخابية لفيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا عام 2004.

المصدر: وكالات