وزير الدفاع الروسي يهنئ قوات العمليات الخاصة

هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو العسكريين وقدامى المحاربين بيوم قوات العمليات الخاصة اليوم الاثنين 27 فبراير.

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وأشار شويغو إلى أن جنود قوات العمليات الخاصة أظهروا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا البطولة والشجاعة ونجاح الأهداف التي حددتها قيادة البلاد.

وتابع الوزير في رسالة له: "أيها الرفاق من الجنود والبحارة والرقباء والمسؤولين ورجال البحرية والضباط، المحاربين الأعزاء!

تحتفل القوات المسلحة الروسية بيوم قوات العمليات الخاصة في السابع والعشرين من فبراير كل عام. ويحمل هذا اليوم، على حداثته النسبية، تقاليد طويلة الأمد للجيش الروسي، والتي نشأت في المعارك على حقلي كوليكوفو وبورودينو، والتي تعززت خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، وأثناء تقديم المساعدة في أفغانستان، وخلال مكافحة الإرهاب في شمال القوقاز، وفي الجمهورية العربية السورية".

وأكد شويغو على أن قوات العمليات الخاصة هي قوات على درجة رفيعة من الاحتراف، وعلى استعداد لأداء المهام الأكثر صعوبة لحماية البلاد.

وتابع شويغو: "خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، يظهر جنود قوات العمليات الخاصة تدريبا لا تشوبه شائبة، ويظهرون البطولة والشجاعة، ويحققون بنجاح الأهداف التي حددتها قيادة البلاد"، معربا عن ثقته في أن قوات العمليات الخاصة ستواصل الوقوف بثبات في الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا وسيادتها.

المصدر: RT